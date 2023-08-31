В Одинцово проверяют информацию об избиении подростка

В Одинцово проводится проверка информации об избиении несовершеннолетнего, сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью. Ранее СМИ сообщили, что пострадал мальчик в возрасте 14 лет.

Проверку организовала и прокуратура региона. В сообщении ведомства отмечается, что инцидент произошел возле Баковского пруда.

В ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщили, что в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что возле водоема между двумя подростками возник конфликт, в ходе которого ее сына избили. После этого злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивают.

В СМИ сообщалось, что травмы получил вратарь футбольного клуба «Родина». Вместе с другом он возвращался с игры, когда возле пруда встретил группу подростков. В их числе находился молодой человек, похожий на его знакомого, и мальчик поздоровался с ним жестом. Компании это не понравилось, и подростки избили вратаря.