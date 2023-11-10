В Одинцово рабочий похитил с авторынка запчасти на треть миллиона рублей

В Одинцово рабочий похитил с местного авторынка запчасти для машин на треть миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

В полицию обратился местный житель в возрасте 32 лет. Мужчина сообщил, что рабочий в течение трех месяцев похищал автомобильные запчасти с рынка в Немчиновке. Сумма ущерба превысила 330 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался москвич в возрасте 22 лет. В течение указанного срока он работал на рынке грузчиком. Похищенные запчасти он продавал.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.