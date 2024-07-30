В Одинцово задержали мужчину, который приставал к девушкам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

О случившемся стало известно из публикации в одном из мессенджеров. Сообщалось, что возле жилого дома на Можайском шоссе мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, высказывал девушкам предложения непристойного характера.

Нарушителя установили и доставили в отдел полиции. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1986 года рождения. На мужчину составили административный протокол за нарушение режима пребывания на территории России.

Также в суд было направлено ходатайство о помещении нарушителя в специальное учреждение для иностранных граждан, подлежащих выдворению за пределы РФ.