В Одинцово задержали мужчину, который ударил незнакомца ножом

Сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью задержали в Одинцово приезжего, который нанес ножевое ранение незнакомому мужчине.

В ходе патрулирования росгвардейцы обнаружили во дворе жилого дома мужчину, лежащего на земле. Выяснилось, что его ударил ножом незнакомый мужчина, проходивший мимо.

После нападения злоумышленник скрылся в соседнем доме. По полученным приметам его задержали. Им оказался уроженец Орловской области в возрасте 55 лет. Мужчина уже был судим за кражу.