В Одинцово задержали сотрудницу пункта выдачи заказов за хищение 2,5 миллиона рублей

В Одинцово была задержана местная жительница за хищение двух с половиной миллионов рублей из пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

О хищении денежных средств сообщил местный индивидуальный предприниматель. По подозрению в совершении преступления задержали жительницу в возрасте 24 лет.

В ходе допроса женщина во всем созналась. Она рассказала, что отключила кассовый аппарат от системы эквайринга. Таким образом, выбиваемые чеки были фиктивными, и деньги на счет предпринимателя не поступали.

На гражданку завели уголовное дело о присвоении или растрате. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.