В Одинцово завели уголовное дело на мужчин, избивших курьера

В Одинцово возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как группа мужчин избила курьера. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел ночью 23 июня недалеко от домов в Рублевском проезде Немчиновки. Несколько мужчин избили работника курьерской службы, а затем несколько раз выстрелили в воздух из травматического пистолета.

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия. Были установлены участники конфликта, их доставили в следственный отдел для проведения допросов. Также проведут необходимые экспертизы.