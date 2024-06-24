В Одинцово завели уголовное дело на мужчин, избивших курьера
Фото: [vk.com / ГСУ СК России по МО]
В Одинцово возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как группа мужчин избила курьера. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По информации ведомства, инцидент произошел ночью 23 июня недалеко от домов в Рублевском проезде Немчиновки. Несколько мужчин избили работника курьерской службы, а затем несколько раз выстрелили в воздух из травматического пистолета.
В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия. Были установлены участники конфликта, их доставили в следственный отдел для проведения допросов. Также проведут необходимые экспертизы.