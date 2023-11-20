В Одинцовском городском округе обсудили безопасность в Звенигороде

Глава муниципалитета Андрей Иванов, а также начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу Игорь Лопатин встретились с жителями Звенигорода.

На повестке оказались актуальные вопросы безопасности, в том числе, меры против нелегальной миграции, профилактика преступности и поддержка правопорядка.

«Предварительно мы собрали все актуальные жалобы и обращения, передали их полицейским, чтобы вместе с правоохранительным блоком выработать совместное решение по каждой из проблем», - рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского городского округа отметил, что работа организована максимально прозрачно.

В ходе встречи было принято решение усилить контроль за хостелами и квартирами, где живут мигранты: такое жилье иногда используется незаконно как перевалочные пункты. О такой проблеме заявили жители нескольких микрорайонов города. Кроме того, следить будут за территорией у супермаркета на Московской. Горожане пожаловались на незаконную стоянку такси и подозрительные сходки. Игорь Лопатин рассказал, что в звенигородском подразделении работает 37 полицейских.

«Ежедневно патрулируют 2 машины патрульно-постовой службы, 1 машина ГАИ и 1 машина Росгвардии. Дополнительно в последний месяц днем и ночью выделяются 2 экипажа ГАИ – с оперативниками и участковыми. Это усиленные группы, которые в течение месяца ежедневно патрулируют территорию звенигородского отдела полиции», – рассказал начальник УМВД.

Он добавил, что целесообразно сблизить расположение нарядов, чтобы сотрудники проезжали по местам, вызывающим беспокойство, как можно чаще. Этот способ будет испробован, затем результаты оценят.

Также на встрече обсудили борьбу с так называемыми «закладчиками». В Звенигороде уже раскрыто свыше 50 преступлений в этой сфере. Игорь Лопатин напомнил о необходимости сообщать по номеру 112 обо всех случаях распространения наркотиков, известных жителям. В свою очередь, глава Одинцовского городского округа отметил, что важно наладить постоянное взаимодействие жителей с участковыми. Таких сотрудников будут приглашать на выездные инспекции, чтобы они были в курсе вопросов, которые волнуют людей.