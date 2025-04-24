Сотрудниками Федеральной службы безопасности был найден тайник с оружием производства НАТО в школе, которая находится в селе Кураховка. Этот населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой ФСБ.

«В результате оперативно-боевых мероприятий в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы № 22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — указали журналистам.

В ФСБ считают, что иностранные наемники, которые находятся на службе в ВСУ, при отступлении специально оставили схрон, чтобы позже использовать находящееся там оружие в диверсионных и террористических целях. В тайнике обнаружили целый арсенал: штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты, гранатометы, взрывчатку и большой ассортимент боеприпасов. Часть из этих вооружений произведена в странах НАТО.

Ранее сообщалось, что российские таможенники обнаружили у мужчины, который въезжал в РФ из Грузии, сразу 153 пистолета. Оружие было спрятано в запаску и под днище автомобиля. Владелец машины утверждает, что не знал о тайниках и как они возникли, также якобы не понимает. Предполагает, что оружие ему подкинули.