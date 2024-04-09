В одном из округов Курганской области началась принудительная эвакуация

В Звериноголовском округе Курганской области стал подниматься уровень воды. Местность оказалась в зоне активного подтопления, в связи с чем была объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.

Глава Звериноголовского округа объявила о принудительной эвакуации жителей из потенциально опасной зоны, где ожидают активное подтопление. Судя по опубликованным кадрам с места событий, население уже начали выводить из домов и участков. В работе задействованы сотрудники МЧС.

«Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа Объявлена эвакуация!», — написала глава муниципалитета.

Напомним, что с 5 апреля в Курганской области действует режим ЧС из-за угрозы подтопления. Регион опасается повторения истории с потопом в Оренбургской области. По предварительным оценкам, угроза активных паводков есть в 60 населенных пунктах. Это более 10 тысяч домов, строений, приусадебных участков и дач.

Ранее сообщалось, что из затопленного Орска начала уходить вода.