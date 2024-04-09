Из затопленного в Орске поселка начала уходить вода

Вечером во вторник, 9 апреля, вода начала уходить из частично оказавшегося под водой поселка Лесоторговый, который находится на территории Орска. О данном факте сообщает РИА Новости.

Информагентство пишет, что на первых сделанных с дрона кадрах можно увидеть дамбу, малая часть которой находится над поверхностью воды, а жидкость вот-вот перельется через сооружение. Кроме того, один из участков дамбы оказался полностью смыт бурными потоками воды, которая в равной степени затопила территорию с двух сторон сооружения. Улицы и участки населенного пункта частично затоплены.

На снятых позже кадрах видно, что дамба заметно сильнее возвышается над водой, которая до сих пор есть на улицах и участках на окраине Лесоторгового.

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