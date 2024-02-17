В офисах силовых ведомств Бельгии обнаружили конверты с ядом

В Службе госбезопасности, суде и офисе министра юстиции в Брюсселе обнаружили конверты с ядовитым веществом бруцин, сообщили в прокуратуре бельгийской столицы.

Все, кто прикасался к конвертам, отправлены на медицинское обследование. По предварительным данным, никто не пострадал, так как бруцин ядовит для человека только при попадании внутрь.

Бруцин получают из некоторых растений, в частности, из семян рвотного ореха. По своему действию это вещество похоже на стрихнин, но менее ядовито.

Прокуратура ищет отправителя. Там пока исключили связь происшествия со стрельбой в центре Брюсселя, когда мужчина-мусульманин застрелил двух болельщиков сборной Швеции по футболу, прибывших на отборочный матч чемпионата мира.