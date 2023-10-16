Кричал «Аллах Акбар»: что известно о стрельбе в Брюсселе, где погибли люди

Вечером понедельника, 16 октября, в Брюсселе была стрельба. Как сообщают местные СМИ, неизвестный мужчина приехал на мопеде в сигнальном жилете к месту инцидента.

Там он открыл огонь из автомата Калашникова, периодически, по данным журналистов, выкрикивая «Аллах Акбар». Террористу удалось скрыться, его ищут. Кстати, свою приверженность к ИГИЛ* напавший объяснил в видео, в котором также сообщил, что был готов умереть и убивать.

Напомним, что в результате стрельбы два человека погибли – это, судя по всему, были болельщики шведской сборной. Сегодня в Брюсселе проходил матч Швеции и Бельгии.

* Запрещенная в России террористическая организация.