В охране правопорядка на митинге-концерте на Красной площади было задействовано 1,5 тысячи росгвардейцев

В охране правопорядка на митинге-концерте на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было задействовано более 1,5 тысячи сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих столичного соединения Центрального округа войск национальной гвардии, говорится в сообщении ведомства.

Перед началом концерта место его проведения обследовали сотрудники инженерно-технической службы.

Во время мероприятия Росгвардия патрулировала периметр Красной площади и прилегающие к ней улицы.

Сообщается, что нарушений общественного порядка допущено не было.

На торжественный концерт прибыл президент России Владимир Путин вместе со своими недавними соперниками на выборах — Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым. Политики исполнили гимн России вместе с певцом Григорием Лепсом.