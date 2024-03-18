В охране правопорядка на митинге-концерте на Красной площади было задействовано 1,5 тысячи росгвардейцев
Фото: [Росгвардия]
В охране правопорядка на митинге-концерте на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было задействовано более 1,5 тысячи сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих столичного соединения Центрального округа войск национальной гвардии, говорится в сообщении ведомства.
Перед началом концерта место его проведения обследовали сотрудники инженерно-технической службы.
Во время мероприятия Росгвардия патрулировала периметр Красной площади и прилегающие к ней улицы.
Сообщается, что нарушений общественного порядка допущено не было.
На торжественный концерт прибыл президент России Владимир Путин вместе со своими недавними соперниками на выборах — Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым и Владиславом Даванковым. Политики исполнили гимн России вместе с певцом Григорием Лепсом.