В Оленегорске сошли с рельсов вагоны с углем
На железнодорожной станции Оленегорск в Мурманской области при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой с рельсов сошли вагоны с углем, сообщили в Северо-Западной прокуратуре.
При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся там работником.
Мужчину уже извлекли из-под обломков, ему оказана первая медицинская помощь.
Транспортная прокуратура начала проверку инцидента и даст оценку действиям ответственных лиц.
Ранее сообщалось, что в Бразилии разбился самолет с 58 пассажирами на борту и четырьмя членами экипажа.