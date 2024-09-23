В Омске подростки подожгли военный вертолет по указанию из Украины

Школьники бросили в списанный Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия. Однако вскоре 16-летних Романа и Антона задержали сотрудники ОМОН, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Через мессенджеры им было поручено поджечь вертолет, пообещав за это вознаграждение в $20 тыс. Однако украинские кураторы успели удалить всю переписку и деньги подросткам так и не заплатили.

Следствие установило, что кураторы из Украины использовали психологическое давление и денежные обещания, чтобы втянуть подростков в противоправную деятельность.

В момент задержания у ребят были изъяты телефоны и другие электронные устройства, на которых сохранялись следы общения с кураторами.

Ранее подобный инцидент произошел в Ноябрьске. Школьники взорвали вертолет Ми-8 ради 5 млн руб.