Школьники взорвали вертолет Ми-8 в Ноябрьске ради 5 млн руб.

В Ноябрьске (ЯНАО) школьники ради солидного вознаграждения сожгли вертолет и пострадали от взрыва. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Двое школьников 13 и 14 лет пробрались ночью 11 сентября на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска и облили Ми-8 бензином, после чего подожгли его сигаретой. Получилось это лишь со второго раза, и именно он спровоцировал громкий взрыв.

Хулиганы получили сильные ожоги лица и с трудом вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали горе-диверсантов, а на место прибыли остальные экстренные службы. К этому моменту вертолет уже полностью сгорел: целым остался лишь хвост.

Уже при общении с полицией школьники признались, что с ними связывались неизвестные, которые пообещали за диверсию пять млн руб. Они поверили, так как ранее получили 30 тыс. руб. за поджог вышки сотовой связи.

URA.RU со ссылкой на собственные источники отмечает, что ребята из благополучных семей, а мама одного из них работает в аэропорту.

Не исключено, что с юными северянами связались со стороны Украины. Однако эти и другие подробности выяснят правоохранители.

Ранее сообщалось, что погубившему в пожаре 13 человек военному вернули госнаграды и звание, а также разрешили отбыть срок на спецоперации.