В Омской области в ДТП погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли в результате аварии в Омской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина и трое детей погибли в результате аварии в Омской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла накануне в 12:00 по местному времени. 26-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗ-2109, не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, заполненный водой, и перевернулся.

В машине находились мальчики 7 и 12 лет, а также девятимесячная девочка. Водитель и пассажиры погибли, захлебнувшись водой.

Муж женщины не сразу забил тревогу, зная, что она поехала к родственникам. Поиски начались только вечером, и уже ночью в кювете, заросшем кустарниками, была обнаружена практически полностью ушедшая под воду машина.

Прокуратура проводит выяснение обстоятельств произошедшего.