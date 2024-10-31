В ОНФ назвали способы распознать поддельные квитанции для оплаты коммунальных услуг

Злоумышленники начали массово рассылать поддельные квитанции ЖКУ, выглядящие как обычные, тем не менее деньги уходят не управляющей компании, а мошенникам. По словам эксперта платформы Народного фронта Аллы Храпуновой, схема не новая, просто она уже получила новый виток. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что подобная схема мошенничества набирает сегодня обороты в связи с тем, что россияне весьма привыкли платить по QR-кодам и доверяют этому способу оплаты, не всегда проверяя, по каким реквизитам происходит списание денежных средств. Чтобы не произошло такой ошибки, следует при наведении камеры смартфона на QR-код обязательно проверить реквизиты, на которые будут перечислены денежные средства. Помимо этого, при указанном виде оплаты имеется и другая опасность: туда иногда зашивают вредоносное программное обеспечение или вирус, из-за чего может произойти кража персональных данных, данных банковских карт и прочее.

По мнению эксперта, в целях безопасности прежде всего необходимо четко понимать и знать источник получения квитанции. Так, существуют государственные приложения, в которых управкомпании специально регистрируются, у банков также имеются данные зарегистрированных компаний.

Она отметила, что следует также обращать внимание и на саму бумажную квитанцию, в первую очередь на цвет бумаги, шрифт, размер шрифта, саму форму квитанции, а также сверить показатели счетчиков воды или электричества, указанные в полученной квитанции, с переданными ранее показателями.

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