В ООН сообщили, что конфликт Израиля и Газы усугубится

Безопасность

Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, израильско-палестинский конфликт будет еще хуже, так как гуманитарная ситуация в анклаве становится невыносимой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что жилые кварталы стерты с лица земли, погибло много гуманитарных работников.

По мнению Гриффитса, целые семьи не смогли спастись при бомбардировке, когда направлялись в эвакуацию.

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