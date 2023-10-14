В ООН сообщили, что конфликт Израиля и Газы усугубится
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По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, израильско-палестинский конфликт будет еще хуже, так как гуманитарная ситуация в анклаве становится невыносимой. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что жилые кварталы стерты с лица земли, погибло много гуманитарных работников.
По мнению Гриффитса, целые семьи не смогли спастись при бомбардировке, когда направлялись в эвакуацию.