Член Общественной палаты РФ, председатель трибунала Максим Григорьев, назвал число погибших в результате преступлений украинских боевиков в Селидово (ДНР).

По словам Григорьева, власти Украины отдали приказ ВСУ уничтожать население Селидово. В этот момент армия теряла контроль над городом и решила отыграться на гражданских.

Как отметил Григорьев, Селидово был усыпан телами мирных жителей. По оценке ОП, жертвами киевского режима стали более ста человек.

«Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», — заявил член Общественной палаты на пресс-конференции.

Напомним, что Селидово в ДНР освободили 29 октября. Это помогло обеспечить безопасность одного из маршрутов к Донецку. Город Селидово являлся одним из самых стратегически важных для ВСУ, кроме того, был мощным укрепрайоном.

Все преступления киевского режима фиксируют для дальнейших разбирательств и привлечения виновных к ответственности.

Ранее политик Родион Мирошник заявил, что ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче.