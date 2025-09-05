В ОП усомнились в эффективности фигур «детей» у пешеходных переходов

Макеты в виде силуэтов детей, которые устанавливают возле школ для привлечения внимания водителей, могут не снизить аварийность, а наоборот — создать новые риски на дороге. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС автоэксперт и зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов.

По словам специалиста, первые несколько раз такие фигуры действительно могут заставить водителей притормозить. Но спустя время постоянные участники маршрута перестанут на них реагировать, а новички, увидев силуэт «ребенка», могут резко затормозить и тем самым спровоцировать ДТП.

Холодов отметил, что подобные эксперименты уже проводились в Санкт-Петербурге и закончились одинаково: дорожные службы убирали фигуры, так как они не соответствовали государственным стандартам. ГОСТы четко определяют требования к дорожной инфраструктуре, и установка фанерных макетов там не предусмотрена.

«Инициатива, конечно, хорошая с точки зрения привлечения внимания к безопасности дорожного движения, но заканчивается тем, что все эти куклы, манекены, таблички "Водитель, уступи дорогу" и так далее, демонтировали. А ГОСТ вряд ли кто-то будет менять и включать туда манекен», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что к началу нового учебного года у школ в Подмосковье установили более тысячи фанерных фигур в виде детей, «готовых» шагнуть на пешеходный переход. Предполагалось, что такие макеты помогут водителям быть внимательнее и снижать скорость у образовательных учреждений.

До этого сообщалось, что на дорогах Подмосковья снизилась аварийность.