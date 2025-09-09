В Орегоне задержали мужчину, оккупировавшего подвал соседа

В штате Орегон, США, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в течение длительного времени незаконно проживал в чужом подвальном помещении. Информацию об этом распространило издание People.

Прибытие полиции к незаконно занятому подвалу стало следствием звонка от бдительного местного жителя. Он сообщил о появлении подозрительного незнакомца, которого ранее не замечал в данном жилом районе. По его словам, неизвестный проник в чужой подвал и заперся изнутри. Наблюдательный гражданин заметил свет в помещении и электрический удлинитель, протянутый через вентиляционное отверстие.

Хозяин подвала заявил представителям власти, что в его подвале никого не должно быть. В то же время он упомянул, что иногда слышал странные шумы, доносящиеся из подвального помещения. Владелец предоставил полицейским ключи, но они не подошли к замку, поэтому дверь пришлось взломать. Внутри они обнаружили мужчину, которого домовладелец видел впервые.

Установлено, что задержанным является 40-летний Вениамин Букур. По данным полиции, он обосновался в подвале довольно давно и успел создать там подобие жилища. Внутри находились кровать, телевизор и различные электрические приборы, подключенные к электросети дома. Помимо прочего были обнаружены предметы, предназначенные для употребления запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Колумбии задержан жестокий наркоторговец, который избавлялся от жертв с помощью крокодила.