В Колумбии задержан жестокий наркоторговец, который избавлялся от жертв с помощью крокодила
Полиция Колумбии задержала наркоторговца, который скармливал жертв крокодилу
Фото: [unsplash.com]
В Колумбии задержан главарь наркокартеля Робинсон Зулуага Арройо по прозвищу Эль Локо. Его обвиняют в многочисленных убийствах, при этом он избавлялся от тел жертв, скармливая их прирученному крокодилу. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.
Оперативники задержали преступника в портовом городе Буэнавентура, где шла ожесточенная борьба между бандами за контроль над экспортом кокаина. Помимо незаконного оборота наркотиков, Арройо инкриминируют эксплуатацию диких животных и жестокие расправы над людьми.
Расследование установило, что подозреваемый использовал крокодила для уничтожения доказательств преступлений. Рептилию изъяли у него во время обыска. Эль Локо являлся ключевой фигурой в группировке «Лос Эспартанос», которая конфликтует с бандой «Лос Шоттас». Власти с начала года пытаются взять под контроль ситуацию в регионе, арестовав уже около 140 членов враждующих картелей.
Ранее сообщалось о том, что братья-наркоторговцы сожгли дом во время задержания под Новосибирском.