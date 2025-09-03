В Колумбии задержан жестокий наркоторговец, который избавлялся от жертв с помощью крокодила

В Колумбии задержан главарь наркокартеля Робинсон Зулуага Арройо по прозвищу Эль Локо. Его обвиняют в многочисленных убийствах, при этом он избавлялся от тел жертв, скармливая их прирученному крокодилу. Об этом сообщает El Heraldo de Mexico.

Оперативники задержали преступника в портовом городе Буэнавентура, где шла ожесточенная борьба между бандами за контроль над экспортом кокаина. Помимо незаконного оборота наркотиков, Арройо инкриминируют эксплуатацию диких животных и жестокие расправы над людьми.

Расследование установило, что подозреваемый использовал крокодила для уничтожения доказательств преступлений. Рептилию изъяли у него во время обыска. Эль Локо являлся ключевой фигурой в группировке «Лос Эспартанос», которая конфликтует с бандой «Лос Шоттас». Власти с начала года пытаются взять под контроль ситуацию в регионе, арестовав уже около 140 членов враждующих картелей.

Ранее сообщалось о том, что братья-наркоторговцы сожгли дом во время задержания под Новосибирском.