В Орехово-Зуеве школьник лишился пальцев, положив в карман опасную находку
В подмосковном Орехово-Зуеве одиннадцатилетний ребенок получил тяжелейшие травмы в результате взрыва неизвестного предмета, который он обнаружил на спортивной площадке. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, мальчик подобрал подозрительную находку на улице Бугрова и по неосторожности положил ее в карман. Спустя несколько мгновений прогремел взрыв.
Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию пальцев. Ребенка экстренно госпитализировали, в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и характер взорвавшегося предмета выясняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.