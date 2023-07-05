В Орехово-Зуево две девушки получили травмы в результате падения кабинки аттракциона

В Орехово-Зуево две несовершеннолетние девушки получили травмы в результате падения кабинки аттракциона. По факту случившегося прокуратура Подмосковья начала проверку.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в среду на территории городского парка. Две девушки в возрасте пятнадцати лет катались на аттракционе «Веселая волна», когда одна из кабинок рухнула на землю.

В результате подростки получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Городская прокуратура установит причины случившегося и даст оценку соблюдению требований безопасности во время эксплуатации аттракциона.

В ГСУ СКР по региону сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Канал «Твое Орехово-Зуево» сообщает, что одна из девушек получила перелом ключицы, вторая – сотрясение мозга.