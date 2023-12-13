В Орехово-Зуево задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку на 140 тысяч рублей
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Жительницу Орехово-Зуево в возрасте 25 лет задержали за мошенничество в отношении пенсионерки на 140 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.
В правоохранительные органы обратилась местная жительница в возрасте 73 лет, которая рассказала о звонке лжеполицейского. Злоумышленник сообщил, что дочь пенсионерки перешла дорогу в неположенном месте, что стало причиной аварии. В результате ДТП якобы пострадала девушка, которая сейчас в тяжелом состоянии.
Мошенник заверил потерпевшую в том, что ее дочери грозит уголовная ответственность, избежать которую можно за 140 тысяч рублей. После этого домой к пенсионерке пришла неизвестная женщина, которой были переданы деньги.
Злоумышленницу задержали, на нее заведено уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.