В Орландо после аварии на соревнованиях погибла семилетняя гонщица

Смертельный инцидент произошел на соревнованиях по дрэг-рейсингу в Орландо (штат Флорида США), унесший жизнь семилетней гонщицы Элинесс Зои Диас Родригес. Об этом сообщило издание Fox 35.

Отмечается, что девочка принимала участие в спринтерских заездах на короткой дистанции, которые проходили 2 февраля.

По предварительной информации, во время заезда Элинесс не смогла справиться с управлением и врезалась в стену трассы. При этом скорость, установленная на соревнованиях, не превышала 64 км в час.

Во время движения гонщица сбила 34-летнего стюарда, который оказался на пути автомобиля. Мужчина был экстренно госпитализирован. По последним данным, его жизни ничего не угрожает.

В мире автоспорта известны другие подобные трагические инциденты. Например, в 2020 году 21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво погибла, столкнувшись с деревом во время ралли в Португалии.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы на Аляске стали десять человек. Самолет авиакомпании Bering Air потерпел крушение в 54 км к юго-востоку от города Ном.