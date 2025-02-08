Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение на Аляске, погибли

Пассажиры, находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли. Жертвами авиакатастрофы стали десять человек. Об этом со ссылкой на береговую охрану США сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Самолет потерпел крушение в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.

Тела троих человек обнаружили внутри самолета. Спасатели считают, что в самолете остались тела остальных пассажиров, но из-за состояния воздушного судна доступ к ним затруднен.

Об исчезновении небольшого самолета компании Bering Air на Аляске стало известно накануне. По данным местных властей, Cessna Caravan летел из Уналаклита в Ном с девятью. На борту воздушного судна находились девять пассажиров и один пилот.

В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, было отмечено, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за сложных погодных условий и плохой видимости.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан хочет подать на Россию в суды из-за крушения самолета.