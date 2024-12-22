В ночь на 22 декабря в небе над Орлом прогремела серия взрывов, сообщает телеграм-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали около 10-12 глухих взрывов, после в небе появились яркие вспышки. Особенно хорошо их было видно на окраине города.

По предварительным данным, сработала система ПВО.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В субботу, 21 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Казань. В результате в Советском, Кировском и Приволжском района загорелись несколько жилых домов.

Ранее жители Грозного сообщили о взрывах в городе.