Минобороны РФ: над тремя областями и Азовским морем за ночь сбили 18 БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило о сбитых за прошедшую ночь беспилотниках над регионами России.

По данным ведомства, за ночь система противовоздушной обороны уничтожила (ПВО) уничтожили 18 вражеских объектов над Азовским морем, Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.

Отмечается, что над Белгородской областью ПВО перехватила шесть беспилотников, над Воронежской — тоже шесть, над Ростовской — один. Еще пять беспилотников сбили над Азовским морем.

ВСУ регулярно направляют в сторону России беспилотники, предпринимая таким образом попытки атаковать объекты на территории страны. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидированных в небе вражеских объектах.

В ночь на 3 октября Минобороны сообщило о 13 сбитых над российской территорией вражеских беспилотниках.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области система РЭБ ликвидировала украинский беспилотник.