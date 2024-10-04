Минобороны РФ: над тремя областями и Азовским морем за ночь сбили 18 БПЛА
Над тремя российскими регионами и Азовским морем ПВО за ночь уничтожила 18 БПЛА
Фото: [pxhere.com]
Министерство обороны РФ сообщило о сбитых за прошедшую ночь беспилотниках над регионами России.
По данным ведомства, за ночь система противовоздушной обороны уничтожила (ПВО) уничтожили 18 вражеских объектов над Азовским морем, Ростовской, Воронежской и Белгородской областями.
Отмечается, что над Белгородской областью ПВО перехватила шесть беспилотников, над Воронежской — тоже шесть, над Ростовской — один. Еще пять беспилотников сбили над Азовским морем.
ВСУ регулярно направляют в сторону России беспилотники, предпринимая таким образом попытки атаковать объекты на территории страны. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о ликвидированных в небе вражеских объектах.
В ночь на 3 октября Минобороны сообщило о 13 сбитых над российской территорией вражеских беспилотниках.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области система РЭБ ликвидировала украинский беспилотник.