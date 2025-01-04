В отношении историка Эйдельман возбудили новое уголовное дело

В отношении историка Тамары Эйдельман* возбуждено новое уголовное дело, связанное с реабилитацией нацизма. Об этом сообщили представители силовых структур в интервью РИА Новости. Дело заведено по пункту «в» части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается пропаганды нацизма через интернет.

Ранее против Эйдельман уже возбуждалось уголовное дело по части 4 той же статьи, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма группой лиц по предварительному сговору или с использованием сети.

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 млн руб., принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет.

В конце декабря историк была оштрафована на 45 тыс. руб. за нарушение законодательства об иностранных агентах. До этого ее уже привлекали к ответственности за отсутствие обязательной маркировки иноагента и за действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Ранее сообщалось, что комика Комиссаренко приговорили за клевету на Лукашенко к 6 годам лишения свободы.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента на территории России.