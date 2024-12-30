Комика Комиссаренко приговорили за клевету на Лукашенко к 6 годам лишения свободы

Суд в Минске заочно назначил комику Вячеславу Комиссаренко наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Такое решение было принято на основании признания его виновным в разжигании вражды, клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко и оскорблении его чести и достоинства. Об этом сообщает белорусское информационное агентство «Белта».

Комиссаренко ранее покинул территорию Российской Федерации и перебрался на Украину, ссылаясь на опасения якобы преследования со стороны белорусского КГБ.

По информации, предоставленной пресс-службой суда, дело было рассмотрено в особом порядке. В результате рассмотрения дела комик был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — приводится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Самарский областной суд вынес приговор в отношении скандально известного блогера и певца Шарлота*. Молодому человеку дали 5,5 лет колонии-поселения. Его обвиняли в реабилитации нацизма, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

*- внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов