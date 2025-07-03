В ожидании потопа: Петербург закрыл затворы КЗС для предотвращения наводнения

В целях предотвращения угрозы морского нагонного наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Об этом сообщила Дирекция КЗС в социальных сетях.

В 22:24 по московскому времени все затворы приняли положение «закрыто». Это означает, что доступ воды из Финского залива в Санкт-Петербург полностью перекрыт.

«Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 20.00 мск 3 июля», — говорится в сообщении Дирекции КЗС.

С 5 часов утра объявлено штормовое предупреждение. Капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» распорядился остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Согласно прогнозу метеорологов, в ночь с 3 на 4 июля в восточной части Финского залива будет дуть западный ветер со скоростью до 25–28 метров в секунду. Высота волн составит 2–2,5 метра. Уровень воды в устье реки Невы поднимется до отметки, которая может привести к наводнению.

Ранее мы писали, что в июле такое наблюдалось в последний раз в Петербурге в 1865 году, ровно 165 лет назад.