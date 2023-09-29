В Пакистане произошел взрыв возле мечети, погибли 13 человек

В Пакистане в городе Мастунг рядом с мечетью произошел мощный взрыв, сообщает телеканал ARY News.

Возле храма собралось много жителей, чтобы отметить Мавлид – день рождения пророка Мохаммеда, поэтому число жертв оказалось значительным. По меньшей мере, 13 человек погибли, всего пострадало около 70 человек. Среди увезенных в больницу пострадавших есть люди, которые находятся в критическом состоянии.

Власти полагают, что взрыв устроил террорист-смертник. Среди погибших оказался замначальника местной полиции. Предполагается, что взрывное устройство было размещено рядом с его автомобилем.