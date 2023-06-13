В Павловском Посаде ревнивый мужчина зарезал бывшую жену

В Павловском Посаде ревнивый мужчина убил свою бывшую жену, передает ГСУ СКР по региону. Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из магазинов города.

Так, мужчина в возрасте 39 лет, находясь в помещении магазина, несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу. От полученных ранений женщина в возрасте 33 лет скончалась на месте.

Совершив убийство, злоумышленник скрылся на своей машине, однако вскоре был задержан. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее сообщалось, что в Химках местный житель в ходе ссоры зарезал своего знакомого. После этого он сам сдался правоохранителям.