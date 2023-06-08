Житель Химок зарезал своего знакомого во время ссоры и сам сдался полиции

Жителю городского округа Химки предъявили обвинение в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло 4 июня в одной из квартир на улице Профсоюзная. 46-летний мужчина поссорился со своим знакомым и нанес ему несколько ударов в грудь ножом. Потерпевший скончался на месте.

Уточняется, что о произошедшем мужчина сам сообщил правоохранителям. После этого он был задержан. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Место преступления осмотрел следователь. Было изъято орудие убийства. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

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