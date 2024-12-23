В Павловском Посаде задержали пару, которая напала на пенсионерку в ее квартире

В Павловском Посаде задержали мужчину и женщину, которые напали на пенсионерку в ее собственной квартире. Об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно предварительным данным, женщина в возрасте 60 лет ухаживала за 65-летней пенсионеркой и решила ограбить ее. Для этого она привлекла 36-летнего сына своей знакомой.

Злоумышленница вколола пенсионерке препарат, после которого та должна была заснуть. Однако, потерпевшая осталась в сознании. Тогда мужчина начал угрожать ей ножом, требуя отдать ценности. В этот момент помощница сделала пенсионерке еще один укол.

После этого мужчина похитил драгоценности и скрылся. Его сообщница осталась в квартире и убедила потерпевшую в том, что является не соучастницей преступления, а его жертвой.

Пенсионерке был причинен ущерб в размере более 600 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили дело. Сообщников задержали. В ходе обысков была найдена часть похищенного имущества. Сейчас фигуранты под стражей.