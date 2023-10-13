В Пекине совершено нападение на израильского дипломата

МИД Израиля сообщил, что в пятницу на сотрудника израильского посольства в Пекине было совершено нападение, после чего он был госпитализирован, передает The Associated Press.

Личность сотрудника не сообщается. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

Нападение произошло вне дипмиссии, израильские власти пытаются выяснить возможную «предысторию» нападения.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля распространило заявление, в котором выразило «глубокое разочарование» по поводу комментариев официального Пекина палестино-израильского конфликта. В заявлении говорится, что Китай не дал «четкого и однозначного осуждения ужасной расправы, учиненной террористической организацией ХАМАС над невинными мирными жителями, и похищения десятков из них в Газу».

Ранее в китайском коммюнике говорилось об «озабоченности эскалацией напряженности и насилия между Израилем и Палестиной». Пекин осудил действия, наносящие ущерб ни в чем не повинным мирным жителям.