В Пентагоне заявили о срыве испытаний гиперзвуковой ракеты

Пентагон отказался от запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, заявили агентству Bloomberg в военном ведомстве.

Испытания должны были пройти на мысе Канаверал в штате Флорида.

После предполетных проверок их решили отменить. В заявлении не конкретизируется причина отказа от испытаний.

Россия использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО. Так, на днях ВКС России впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» с борта истребителя-бомбардировщика Су-34.