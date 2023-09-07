В Пентагоне заявили о срыве испытаний гиперзвуковой ракеты
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Пентагон отказался от запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, заявили агентству Bloomberg в военном ведомстве.
Испытания должны были пройти на мысе Канаверал в штате Флорида.
После предполетных проверок их решили отменить. В заявлении не конкретизируется причина отказа от испытаний.
Россия использует гиперзвуковое оружие в ходе СВО. Так, на днях ВКС России впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» с борта истребителя-бомбардировщика Су-34.