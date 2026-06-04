В Перми мужчина ударил плачущего мальчика головой о качели на глазах у матери

На кадрах, разошедшихся в соцсетях, видно, как мужчина тащит громко плачущего ребёнка со словами «Я тебе обещал», а затем резко бьёт его головой о качели. После этого он оставил рыдающего мальчика лежать на земле и отошёл на ближайшую скамейку.

По словам очевидцев, расправа происходила на глазах у матери и ещё одного ребёнка. Женщина, как утверждают свидетели, сидела рядом и поддакивала, говоря, что дети ещё получат дома. Одна из свидетельниц рассказала, что младший ребёнок играл с палками и камнями и никого не трогал, однако мужчине это не понравилось. Сначала он несколько раз ударил мальчика головой о металлический знак, но этот момент снять не успели. Позже, когда ребёнок начал раскачивать камни на качелях, мужчина пригрозил, что если те упадут, то он «воткнёт» его головой в то же место. Камень упал — и угроза была исполнена.

Очевидицы сделали мужчине несколько замечаний и вызвали полицию. По факту произошедшего уже проводится проверка.