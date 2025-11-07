Запрет вейпов в РФ: общественность видит в них большую угрозу, чем сигареты

Инициатива полного запрета вейпов и электронных сигарет в России находит поддержку в общественной среде. Известный блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik высказал однозначное одобрение предлагаемым мерам, аргументируя это особой опасностью данной продукции.

По мнению Васильева, электронные устройства курения создают более сильную зависимость по сравнению с традиционными сигаретами, что делает попытки отказа от них особенно трудными для потребителей. Блогер также выдвинул предположение, что совокупный вред для здоровья может быть выше именно из-за интенсивности использования — люди склонны курить вейпы чаще и в больших объемах.

Он отметил, что такой подход поднимает вопрос о роли государства в защите граждан от потенциально опасных продуктов. Васильев убежден, что в определенных ситуациях запретительные меры являются оправданными, даже если они ограничивают личный выбор человека.

По словам блогера, дискуссия о запрете вейпов выходит за рамки обычного регулирования и затрагивает философский аспект взаимоотношений между государством и обществом. Итогом обсуждения может стать формирование новой политики в сфере общественного здоровья, где приоритетом станет профилактика зависимостей, даже вопреки сиюминутным потребительским предпочтениям.

Ранее сообщалось, что парламент рассмотрит законопроект о полном запрете вейпов в России.