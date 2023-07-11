В Пермском крае нашли пропавшую туристическую группу

Пермские спасатели обнаружили группу из 22 туристов, включая 11 детей, которую считали пропавшей, сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Отмечается, что все туристы живы и здоровы.

4 июля группа отправилась в сплав по реке Усьва (приток Чусовой). В конечный пункт маршрута туристы должны были прибыть 9-го июля.

Со сплавщиками не было связи, к их поискам подключили вертолет.

Отмечалось, что задержка в прохождении маршрута могла произойти из-за обмеления реки.