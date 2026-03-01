В Пермском крае прекратили поиски группы пропавших туристов

Спасательная операция в Пермском крае, длившаяся несколько дней, завершилась трагическим исходом. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Четверо туристов, которые отправились в поход на снегоходах и перестали выходить на связь, найдены мертвыми. Еще одного участника группы удалось обнаружить живым, мужчина госпитализирован с сильным переохлаждением.

Напомним, что группа путешественников отправилась в район горы Гроб, расположенной неподалеку от деревни Золотанка. По предварительным данным, именно там развернулась основная драма. Двое из погибших были найдены на расстоянии около тридцати километров от населенного пункта, куда группа прибыла изначально.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Известно, что выживший турист доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое из-за длительного пребывания на морозе.

Местность, где развернулись события, считается сложной для передвижения, а погодные условия в регионе в последние дни были далеки от благоприятных. Поиски остальных членов группы продолжались до последнего момента, но, к сожалению, не принесли радостных вестей.

