Пропала по дороге к подруге: в Кузбассе дети пенсионерки забили тревогу, а росгвардейцы нашли ее за чаем

Дети пенсионерки обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой оказать помощь в поисках 67-летней жительницы Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Кемеровской области.

По информации ведомства, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в поисках. Дети пенсионерки знали, что мама собирается в гости к подруге. Женщина проживает в другом населенном пункте региона. Пенсионерка уехала и перестала выходить на связь.

«Опасаясь за ее безопасность, родственники инициировали розыск», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, дети знали адрес подруги. Экипаж вневедомственной охраны выехал по указанному адресу. Пропавшая женщина находилась в гостях у подруги. Пенсионерка рассказала о технических проблемах с зарядным устройством, не позволившие ей воспользоваться телефоном для связи с родственниками.

В ведомстве отметили, что сотрудники передали информацию о местонахождении женщины инициаторам розыска. Они также помогли пенсионерке позвонить родственникам. Женщина сообщила, что в ближайшее время вернется домой. Ее здоровью ничего не угрожает. Экипаж продолжил патрулирование маршрута.

