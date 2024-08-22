В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о взрыве, произошедшем в Кизеле. Об этом он написал в мессенджере.

По его словам, взорвалась газовоздушная смесь. Есть пострадавшие. На данный момент производится эвакуация местных жителей. На месте работают сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Кроме того, уточнил Махонин, в крае по факту случившегося создан оперативный штаб. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) находится глава округа. Также к месту инцидента выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

По информации Mash, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. На видео, опубликованном изданием, видно, что на пятом этаже дома выбиты окна, а также разрушены бетонные перегородки между комнатами и квартирами. На данный момент производится эвакуация 16 человек.

Напомним, 1 августа 2024 года в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента обрушились два подъезда жилого дома. Погибшими оказались 10 человек, в том числе пятеро детей. Как минимум 26 человек пострадали, среди которых 10 детей.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Тагила приняли решение о сносе дома, в котором взорвался газ.