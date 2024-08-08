Властями Нижнего Тагила принято решение о сносе дома, в котором взорвался газ

Пятиэтажное жилое здание, которое частично обрушилось в Нижнем Тагиле после взрыва газа, было признано аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщил глава городской администрации Владислав Пинаев в своем телеграм-канале .

Как сообщил чиновник, эксперты уже провели обследование состояние дома. По их мнению, состояние несущих конструкций таково, что они не соответствуют требованиям эксплуатации.

«Рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания», — привел Пинаев цитату из заключения экспертов.

Он указал, что власти вскоре начнут выплачивать компенсации жителям этого дома. По каждому из них будет приниматься индивидуальное решение.

Ранее Следком России сообщил, что сумел установить причину взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила. Из-а нарушений правил эксплуатации оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси. По уголовному делу уже задержаны мастер и два рабочих.