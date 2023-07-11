В Пермском крае разыскивают группу пропавших туристов

Спасатели Пермского края отправились на розыск группы туристов из 22 человек, среди которых 11 детей. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Группа сплавлялась по реке Усьва (приток Чусовой). Протяженность маршрута – 175 км. Туристы стартовали 4 июля, а 9-го должны были прибыть в конечный пункт маршрута – поселок Усьва.

На связь группа не выходила более недели. Спасатели исследуют акваторию реки.

По мнению специалистов, группа могла сбиться с графика из-за обмеления реки. Обычно этот маршрут используется, когда на Усьве паводок. Летом он может стать непроходимым.