В Первоуральске мужчина с ножом набросился на детей и взрослых во дворе

Шумный детский праздник во дворе жилого дома на ул. Емлина взбесил мужчину: он кидался на присутствующих с оскорблениями, а вскоре вернулся на место разборок с ножом. О жуткой ситуации сообщает портал E1.RU.

Во дворе многоквартирного дома развернули настоящий праздник жизни: свое четырехлетие отмечала девочка, ее семья и друзья. Развлекала их аниматор в костюме Чебурашки, была музыка, подарки и все, что положено в день рождения. Однако в разгар праздника на вечеринку ворвался агрессивно настроенный мужчина. Оказалось, что это житель дома на Емлина, которому не понравился шум и происходящее во дворе.

«У нас праздник был заказан всего на 25 минут, прошло минуты три, мы только вышли из подъезда, все началось — и вот. Он и на детей кидался, шел с ножом. Потом этот нож мой муж у него отобрал. Видео снимала моя младшая несовершеннолетняя сестра, на нее тоже шла агрессия. Жена мужчины сняла очки с мужа и растоптала», — рассказала горожанка.

Развязки истории не произошло: прибывшая на место полиция пожала плечами и уехала. Нож остался на месте, дети напуганы, а праздник безнадежно испорчен. Мать именинницы обратится в суд. Она надеется, что психическое здоровье буйного соседа проверят, ведь это не первый такой случай. По словам женщины, однажды мужчина накричал на ее сына, который забыл ключи и стоял под окнами. Тогда ребенка довели придирки и крики соседа до истерики.

В Екатеринбурге ранее накрыли бордель с выходом на детскую площадку. Силовикам пришлось идти на штурм и ловить сбежавших сотрудников.