В России произошла серия нападений на банки и банкоматы

На Коровинском шоссе и на бульваре Яна Райниса в Москве с разницей в полчаса подожгли банкоматы. Еще одно аналогичное нападение случилось в Красноярске. Эти происшествия подтвердили ТАСС в оперативных службах.

Первый случай произошел на Коровинском шоссе, 21. Там загорелся банкомат на площади один квадратный метр. Никто не пострадал, а сотрудники отделения банка самостоятельно покинули помещение.

Второй инцидент зафиксировали около 20.00 по Москве. На Яна Райниса мужчина взорвал неизвестный предмет и тоже сделал это в помещении с банкоматами. Его задержали.

Третье на вечер, 20 декабря, нападение на банкоматы произошло в Красноярске. ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили ТАСС и этот случай. По данным ведомства, девушка получила ожоги во время преступления в Свердловском районе. В момент поджога она говорила по телефону, что навело правоохранителей на версию о работе мошенников.

Канал Mash также связал серийные атаки на банкоматы с работой украинских колл-центров. Аферисты звонят и представляются как полицейские и сотрудники других силовых структур, лишая россиян денег и убеждая совершить преступления.

Напомним, что 19 декабря банкомат подожгли на Клязьминской улице Москвы. Также взрыв устроил студент в банке Железнодорожного (Подмосковье). Только за последнюю неделю россияне массово атаковали служебные машины полиции, военкоматы и банки. Вероятно, что это также случаи, связанные с мошенниками с Украины. Однако все обстоятельства и детали атак будут выяснять компетентные органы.

Ранее сообщалось, что о происшествии в Санкт-Петербурге: там фейерверки в банке запустила пенсионерка, лишившаяся более миллиона рублей.