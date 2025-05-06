Депутата Госдумы первого созыва нашли мертвым на улице в Петербурге

В Санкт-Петербурге умер первый депутат Государственной думы РФ Виктор Таланов после того, как упал на улице Красного Курсанта, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке». Всего пять дней назад политик отметил свой 74-й день рождения.

По предварительным данным, Таланов резко почувствовал себя плохо на улице. Прохожие оперативно отреагировали и вызвали депутату скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, спасти политика не удалось.

По информации источника, в последнее время депутат проходил лечение, в рамках которого боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Таланов — известная фигура в российской политике начала 90-х годов. В начале 90-х он возглавлял Петербургское отделение Демократической партии и был президентом Северо-Западного центра политических технологий.

Помимо политической деятельности, Таланов входил в Общество психологов России (ОПР). Он является автором более 50 научных работ.

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